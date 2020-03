Manresa comença a distribuir més de 2.200 targetes moneder per als infants que reben beques menjador

Aquest dilluns al migdia han arribat a Manresa les targetes moneder que podran utilitzar els alumnes de les escoles de la ciutat que tenen accés a les beques menjador, un servei que es va interrompre quan es van tancar tots els centres escolars amb motiu del coronavirus.

El departaments d'Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat han acordat mantenir les beques menjador a les famílies fins que no es recuperi el curs escolar a través d'unes targetes moneder. El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament han coordinat l'arribada i distribuiran les targetes entre la població.

A Manresa, un total de 2.129 infants tenen dret a rebre una targeta amb un import que serà recarregable pels dies que duri el confinament i permetrà a les famílies anar als establiments d'alimentació a comprar menjar, per un import de 4 euros per infant i dia lectiu. Les targetes són inicialment per 10 dies, però s'aniran recarregant automàticament mentre duri el confinament.

D'altra banda, des de l'Ajuntament de Manresa també es concedeix el mateix import per als nens i nenes de les llars d'infants, mitjançant un conveni amb la Diputació de Barcelona i Caixabank. Aquest servei arribarà a 74 infants més.

D'aquesta manera, 8 associacions de veïns estaran obertes el proper dimecres, i les famílies aniran a recollir les targetes esglaonadament. El repartiment anirà a càrrec de 20 voluntaris de la Creu Roja i vuit tècnics de l'Ajuntament, que aniran degudament protegits per evitar el contacte. Cada família haurà rebut un sms amb l'hora en què ha d'anar a buscar la seva targeta, per evitar aglomeracions.

El lliurament de les targetes es faran dimecres, excepte les de les llars d'infants, que es faran a final de setmana. L'Ajuntament demana que un sol membre de cada família vagi a buscar les targetes, per prevenir al màxim el risc de contagis.

La targeta moneder és exclusivament per comprar menjar, però les famílies podran anar a comprar al supermercat que vulguin.

A cada associació de veïns se li ha assignat les targetes de diverses escoles, de la següent manera:

-AV Mion-Puigberenguer i Poble Nou: Ave Maria, Les Bases, Puigberenguer, Ampans

-AV Font dels Capellans: Escola del Pilar, Ítaca, La Font, Espill

-AV Escodines: Oms i de Prat, Serra i Hunter, Muntanya del Drac (famílies que no són del Xup).

-Vic-Remei: Bages, Pare Algué, La Flama

-AV Plaça Catalunya: Sant Ignasi, Renaixença

-AV El Xup: Muntanya del Drac

-AV Valldaura: Valldaura, Joviat, Fedac

-AV Carretera de Santpedor: La Salle, Vedruna, La Sèquia, altres escoles de fora de Manresa