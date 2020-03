Visites constants a l'únic CAP de Manresa obert el primer dia de reestructuració de la primària

Aquest matí de dilluns ha començat a funcionar la reestructuració de la primària de Manresa fins a nou avís a causa de la crisi sanitària pel coronavirus. Al CAP Bages, l'únic que atén els pacients presencialment, hi ha hagut un degoteig constant de gent. Els professionals, amb bata, màscara i guants, atenen els usuaris a l'exterior de l'edifici abans de fer-los entrar, si és necessari; en algun cas, si els cal un document o recepta, els la porten a fora i ja no entren.

A l'entrada hi han posat una petita carpa per aixoplugar-se de la pluja. La majoria de gent que hi ha anat duia màscara. Les casuístiques, molt diverses: des de renovar una recepta a un nano que tenia mal d'orella fa dies o un usuari provinent del CAP Barri Antic que estava pendent que li traguessin uns punts del dit.

Al CAP Sagrada Família, que juntament amb el CAP del Barri Antic ha quedat inoperatiu, encara hi havia personal al taulell atenent trucades. A l'entrada, diversos cartells informen que "Davant la situació actual, aquest centre romandrà tancat. Aquesta suspensió estarà en vigor fins a nou avís. Adreceu-vos a CAP Bages. C. de Soler i March, 6. Telèfon 93 874 84 17".

El paper té data del 16 de març, tot i que no va ser fins ahir diumenge, pels volts de la mitjanit, que es va informar d'aquesta important reestructuració obligada per la situació d'emergència sanitària.

Visites presencials, només al CAP Bages



Recordem que a partir d'avui dilluns el CAP Bages concentra les visites presencials de tota la ciutadania de Manresa que necessiti acudir a l'atenció primària. Hi ha un circuit diferenciat per a l'atenció de les afeccions respiratòries. S'hi concentraran també les visites de les àrees de pediatria i llevadores.

Se seguirà donant servei de treball social.

Al CAP de les Bases de Manresa, per la seva banda, no es realitzarà atenció presencial a la ciutadania, sinó que estarà obert només per a professionals i s'hi centralitzarà l'atenció domiciliària i el suport a residències de la gent gran a la ciutat de Manresa.

El fet que des de l'atenció primària es doni suport als centres residencials, pot evitar algunes trasllats als centres hospitalaris, la qual cosa reduirà el risc de contagi dels propis residents i també contribuirà a evitar col·lapsar el sistema hospitalari.

L'objectiu de la reorganització és optimitzar els recursos i professionals disponibles, garantir l'assistència a la població de Manresa 24 hores al dia des de la primària per ajudar a descongestionar les urgències hospitalàries, garantir que tots els usuaris tindran l'assistència més adequada (a nivell telefònic, presencial o a domicili) per tal de derivar-los al recurs sanitari més adequat i donar suport constant als centres residencials.

La reorganització de l'atenció primària ja s'ha estat fent els darrers dies en diversos municipis i àrees de la Catalunya Central.