Dues persones moren per coronavirus a Sant Joan de Déu, on els ingressats per Covid-19 augmenten a 125

Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Hi ha 125 pacients ingressats per coronavirus i ja ha donat les primeres 6 altes

Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Hi ha 125 pacients ingressats per coronavirus i ja ha donat les primeres 6 altes ARXIOU/MIREIA ARSO

Dues persones han mort aquest dimarts a l'Hospital de Sant Joan de Déu a causa del coronavirus, el que eleva a 12 la xifra de decessos l'última setmana al centre assistencial manresà. Aquest dilluns n'hi va haver 3 en un sol dia.

La Fundació Althaia ha informat ahir que a les últimes hores s'han donat les primeres 6 altes de pacients que han estat tractats pel coronavirus a l'hospital manresà.

A Sant Joan de Déu de Manresa hi ha aquest dimarts 125 persones ingressades per casos confirmats de Covid-19. El dilluns eren 91 els malalts ingressats per l'afecció. Els ingressos i les confirmacions, doncs, no paren de créixer. També dilluns hi havia ingressades 80 pacients ingressats pendents de confirmació. No es disposaven dades d'aquest dimarts.