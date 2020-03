Manresa Turisme ajorna Tabals de Foc i cancel·la els Vespres Modernistes

Manresa Turisme, gestionada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, ha cancel·lat l'edició d'enguany dels Vespres Modernistes, prevista per als mesos d'abril a juliol, ja que, a causa del format i disseny de l'activitat, no és oportú realitzar-la fora de la temporada primavera-estiu.

Pel que fa al musical Tabals de Foc, al carrer del Balç, previst per als dies 28 i 29 de març, s'ajorna fins al 13 i 14 de juny si la situació d'emergència actual ho permet.

A banda d'aquestes activitats, s'han cancel·lat també totes les visites guiades estables, que tenen lloc tots els dijous, divendres i dissabtes i l'últim diumenge de mes, així com les reserves de grups escolars i grups de turistes entre setmana de tot el mes d'abril, i es valorarà les properes setmanes si es cancel·len també visites del mes de maig. En total, les visites cancel·lades suposen més de 20 grups i 900 persones.