Quan es permet la vetlla i quan no és possible?

? Pel que fa a les vetlles i cerimònies, l'Ajuntament de Manresa va aclarir ahir que les empreses funeràries hauran de seguir la normativa dictada per la Generalitat: en casos de difunts que no hagin tingut coronavirus, es permet la vetlla, respectant les mesures establertes: un terç de l'aforament com a màxim i respectant escrupolosament les distàncies de seguretat. En els casos de difunts per coronavirus, no es permeten vetlles ni cerimònies.