Sant Joan de Déu trasllada 50 pacients a la Clínica Sant Josep

Una cinquantena de pacients de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa han estat traslladats a la Clínica de Sant Josep per alliberar espai del centre hospitalari per tractar afectats pel coronavirus i les urgències i assistències inajornables. Cap dels ingressats està afectat per la Covid-19, sinó que tenen altres patologies.

La mesura de la Fundació Althaia té com a objectiu alliberar espais i llits a Sant Joan de Déu. La Clínica Sant Josep presta atenció privada i de mútues. Ara s'ha incorporat al sistema públic.

La Clínica ja va anunciar la setmana passada que reservava una planta del centre per cobrir possibles emergències (vegeu Regió7 del 18 de març). La situació s'ha accelerat i s'ha adoptat la mesura amb l'objectiu d'optimitzar recursos humans i també espais, segons la mateixa Fundació Althaia. Els pacients es van començar a traslladar ja el cap de setmana.

El centre té una seixantena d'habitacions i actualment s'estant estudiant mesures per poder ampliar el nombre de places per a pacients. Bona part de les habitacions són individuals i en alguns casos es podrien convertir en dobles.

Com a Sant Joan de Déu, a la clínica també s'ha suspès la cirurgia no urgent i, segons Althaia, actualment només es realitza l'activitat assistencial inajornable.

A això s'han afegit altres mesures, com centralitzar a Sant Joan de Déu tots els parts que es porten a terme a la Clínica Sant Josep, també privats o gestionats a través de mútues. Ahir mateix, la Clínica va anunciar que també es traslladarien les urgències de pediatria i també l'hospitalització de pediatria a Sant Joan de Déu.