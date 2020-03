«Tinc a casa una dona maltractada i una divorciada»

? No només hi ha gent sense recursos a qui el confinament és més complicat, també hi ha situacions familiars molt complexes a les quals les mesures especials de no sortir de casa els complica molt la vida. «Des del confinament viuen amb la meva família, a casa, dues dones. Una d'elles és víctima de maltractes i l'altra és una dona divorciada. Abans vivien sense aigua i per això han vingut aquests dies tan difícils», explica la presidenta d'Al Noor.