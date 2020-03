Cinc morts a les últimes hores eleven a 17 les defuncions per coronavirus a Sant Joan de Déu de Manresa

Cinc defuncions les últimes hores eleven a 17 els morts que hi ha hagut la darrera setmana de pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. És el número més elevat de decessos que hi ha hagut en un sol dia. Dilluns n'hi va haver 3.

Per altra part Sant Joan de Déu de Manresa té, aquest dimecres, 132 pacients ingressats a causa del Covid-19. A diferència de les últimes hores no hi ha hagut cap alta. Ahir la Fundació Althaia va confirmar que se n'havien donat 6.

Un total de 107 professionals sanitaris de la fundació assistencial i sanitària de Manresa estan confinats davant la sospita que puguin patir la infecció. El número no ha augmentat les darreres hores. Sí que ho ha fet el número de casos confirmats de coronavirus entre professionals de la salut de la Fundació Althaia. Són 53.