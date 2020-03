Dones marroquines ajuden persones en situació de pobresa extrema a Manresa

Hamaizi Bilal és un jove marroquí de 22 anys sense papers que viu des de fa un any al Centre Històric de Manresa en un pis ocupat juntament amb nou persones més. No tenen subministrament elèctric ni d'aigua. «Per a nosaltres el confinament és més complicat perquè no tenim menjar ni recursos econòmics», explica el jove. Hi ha veïns de la ciutat, com Bilal, que el confinament vol dir quedar desproveïts perquè viuen la misèria absoluta i, tot i que l'àrea d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament està atent aquests casos, l'associació de dones marroquines Al Noor diu que «cal ajudar-los més». Per aquest motiu els intenta portar material d'higiene, a part de menjar.

«L'Ajuntament els dona un paquet gran de menjar al mes, però, per a les persones que no tenen res, quedar-se a casa és molt més complicat. Amb el tancament d'equipaments imprescindibles per a aquesta gent, la situació esdevé realment molt difícil», explica la presidenta de l'entitat, Khadija El Bachiri.

Per aquest motiu alerta que aquests veïns que viuen sense els recursos més elementals, a banda d'aliments els fa falta producte d'higiene. «No tenen desinfectants ni gel per netejar-se. De fet, també els fa falta aigua perquè en els pisos on viuen no disposen de subministrament d'aigua», relata. La responsable de l'associació ha alertat als tècnics de serveis socials que mentre duri el confinament, a tota aquesta població, a banda de menjar els fa falta productes d'higiene.

«Abans que ho tanquessin tot, anàvem a les dutxes socials de la residència de la Llar de Sant Joan de Déu [l'antic edifici de les Germanetes dels Pobres], però ara està tot tancat. Tampoc podem rentar la roba», es lamenta Bilal.



Confinament amuntegat

Companys del pis ocupat comenten que la policia està molt a sobre des de fa una setmana i que els resulta difícil estar al carrer. El cert que és que els agents fan la funció de vigilar de forma exhaustiva, tal com requereix l'estat d'alarma, perquè als carrers de la ciutat no es passegin ciutadans sense un motiu de pes. Però els qui viuen sense recursos bàsics i han de compartir pis amb molts inquilins a vegades no acaben d'entendre del tot les mesures que calen per frenar l'expansió de la pandèmia.

L'entitat de dones marroquines ajuda unes 15 famílies sense ingressos ni papers, i uns 40 joves que van arribar a Catalunya sense pares i que, sense permís de residència, intentaven subsistir amb els pocs ingressos que aconseguien d'ajuts d'altres famílies o de feines cobrant en negre. Ara no tenen ni aquests pocs diners. Per aquest motiu, des de l'associació han fet una crida per aconseguir menjar per a aquesta població vulnerable i que, per les condicions de vida i la manca d'higiene, poden estar més exposats al virus.

Les dones marroquines prenen precaucions per fer el lliurament d'aliments i altres productes a aquests veïns més desafavorits. «Nosaltres no els podem oferir gel desinfectant perquè no en trobem als supermercats», destaca la responsable de l'entitat.

El confinament també dificulta l'ajut que volen lliurar a aquestes famílies i joves, ja que tothom està obligat a quedar-se a casa. L'Ajuntament vetlla els col·lectius més vulnerables i demana a la ciutadania que informi sobre situacions de necessitat.