La Cova ho té tot a punt per construir l'oratori soterrat al seu jardí mirant cap a Montserrat

Una excavadora va començar a fer el forat on hi haurà l'oratori però les obres s'han aturat per la pandèmia lluís magriñà

Oratori Montserrat. Així es dirà el nou oratori que construirà la Companyia de Jesús al jardí del santuari de la Cova, mirant cap a Montserrat. Quedarà soterrat i mitjançant un vidre es podrà veure la muntanya de Montserrat. Amb aquest nou espai, la idea és oferir al santuari un lloc que recordi, pel que fa a les vistes, el que va utilitzar sant Ignasi el temps que va passar resant a la balma on després es va aixecar el santuari que duu el seu nom. I tot pensant en una cita que cada vegada queda més a prop: els 500 anys, el 2022, de l'arribada del sant a Manresa, on va viure prop d'un any.

El projecte va ser aprovat per l'Ajuntament a final de l'any passat, i el mes passat es va començar a fer el forat al jardí per encabir la construcció, però les obres han quedat aturades per la pandèmia.

S'ha modificat la previsió inicial, de tal manera que, tot i que l'oratori estarà soterrat, una part de l'entrada quedarà un metre per sobre del terreny. Allà on anirà el nou espai s'aprofitarà per fer millores al jardí i a la il·luminació.

El superior de la Cova, el pare Lluís Magriñà, explica que una part del jardí on hi ha el camp de futbol es deixarà igual perquè «als nanos [que fan estades al casal Espinal de la Cova] els va bé per jugar». A banda, «també ens el demanen de les Escodines i els el deixem». També s'hi fan els concerts del cicle Sons del Camí i el Centre Cultural d'Andalusia hi celebra cada any la Festa de Primavera, amb una eucaristia inclosa. Això, quan passi aquesta crisi.



Pregar mirant cap a Montserrat

Per què es fa l'oratori? El superior de la Cova fa notar que «de les capelles que tenim actualment a la casa no n'hi ha cap on es pugui pregar veient Montserrat perquè no hi ha finestres. Aprofitant els 500 anys, s'ha volgut crear un indret on la gent pugui estar pregant mirant a Montserrat tal com va fer sant Ignasi fa prop de mig segle, que no era una cova, era una balma. Es tracta de reproduir una mica això, a banda d'oferir «un lloc més de pregària i de celebració», comenta Magriñà.

La previsió de durada de les obres és de quatre mesos, quan comencin. El terra de l'oratori serà de fusta; les parets i el sostre, de formigó pintat, i hi haurà un gran vidre mirant cap a Montserrat. Està finançat «per dos donatius que vam rebre de dos particulars [un dels quals un testament]; els vam proposar utilitzar-los per fer això i els va semblar molt bé». Curiosament, fa notar el jesuïta, la mare d'una de les donants es deia Montserrat. Una és de Barcelona i l'altre de l'estranger, i tots dos han volgut mantenir l'anonimat.



«Un lloc de silenci»

L'oratori costarà uns 200.000 euros i tindrà dos metres i mig d'alçada, 5 d'amplada i 8 de llargada, inclòs un espai tancat per deixar-hi les cadires. L'arquitecte responsable és Lluís Barreiro, que és el mateix que ha dirigit les darreres obres arquitectòniques a la Cova. «En principi, està pensat per a les persones que venen a fer estada. Es vol que sigui un lloc de silenci», destaca el superior de la Cova.

Els darrers anys, el conjunt format per la Cova i el Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana, abans Casa d'Exercicis, estan vivint una transformació important a base d'anar fent actuacions de mica en mica. Es va començar el 2011 posant al dia l'edifici del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana, on es va ampliar el nombre d'habitacions i es fan fer millores a espais com les golfes, el terrat i el vestíbul de l'edifici. Posteriorment, les obres es van traslladar a la zona entre la coveta i l'església, amb l'adequació de nois espais museïtzats; la millora de la il·luminació i la restauració de l'avantcova i el buidat de les ornamentacions de la coveta per deixar-la més autèntica. També es va fer nova la botiga del santuari i es va habilitar una sala audiovisual, entre altres actuacions. El 2018, l'alberg Lluís Espinal (abans casal) va ampliar amb 32 llits més els 137 de què disposava.