Denuncien el preu abusiu d'un taüt «especial» per morts per Covid-19 a Manresa

La plataforma Afectats Mémora, formada per famílies que denuncien abusos en el sector dels serveis funeraris, ha denunciat que la funerària Mémora de Manresa va pressupostar en 1.525 euros un taüt especial 'envasat al buit' per a un mort per coronavirus.

La portaveu de la plataforma, Rosa Canela, ha explicat a Efe que la funerària de Manresa va pressupostar a una família de la localitat en 3.993 euros els serveis funeraris per enterrar l'avi, que va morir per coronavirus el passat 24 de març.

A més dels 1.525 euros pel taüt, el pressupost, al qual ha tingut accés Efe, afegia 40 euros més per condicionament de la víctima, 609 per personal i prestació de servei, 235 per trasllats, 471 en concepte de cementiri o incineració i 418 més per vetlla i cerimònia, als quals s'ha d'afegir el 21% d'IVA. El nét de la família va denunciar ahir a Twitter el fet i avui Mémora els ha enviat un nou pressupost, on es reconsidera el tema del 'Taüt especial', el cost del qual baixa en gairebé 1.000 euros i passa a costar 653 euros.

Tot i que per als morts per coronavirus no se celebren vetlles ni cerimònies, el nou pressupost canvia aquest capítol per 'cambra frigorífica' i en continua cobrant 418 euros. Una altra paradoxa del pressupost és que fixa la cerimònia per al dia 2020.03.27 a les 8.30 hores, quan no hi pot haver cerimònia. El nét de la família afectada ha explicat que la seva tia, i filla de la víctima, va rebre la trucada de Mémora per indicar-li la conveniència d'adquirir el taüt especial.

"Ara el que més em preocupa, explica aquest jove, és saber a quantes persones estan intentant col·locar aquest 'taüt especial'" i si en aquestes circumstàncies "no ens podrien deixar de pagar només la realitat, que és trasllat, nevera i forn". Davant d'aquesta situació, Rosa Canela ha reclamat al Govern "controlar abusos en serveis funeraris com que intentin vendre taüts envasats al buit" i el jove ha demanat "una llei funerària que entengui la mort com un servei de primera necessitat".