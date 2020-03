Eurecat Manresa facilitarà els assajos de mascaretes per garantir la seva eficàcia

El centre tecnològic Eurecat, amb seu a Manresa, facilitarà la realització d'assajos de les mascaretes que s'estan començant a produir per suplir la falta d'aquest material sanitari front el coronavirus, així com dels components necessaris per a la seva fabricació, mitjançant la validació de la seva eficàcia a nivell de filtració bacteriana, de respirabilitat i de neteja microbiana.

Els assajos, que seran coordinats per Eurecat a la seva seu de Cerdanyola, es duran a terme inicialment en els laboratoris de Sostenibilitat d'Eurecat a Manresa i de Biotecnologia a Reus i en el centre tecnològic d'Applus+ a Bellaterra, en resposta al gran número d'iniciatives d'empreses, entitats i particulars per a la fabricació de mascaretes, que es troben amb la impossibilitat, fins al moment, de garantir la seva eficàcia i nivell d'adequació.

Les anàlisis es basaran en les normes facilitades per AENOR i en el coneixement científic assolit sobre el coronavirus, amb l'objectiu de determinar si els teixits i els filtres de les mascaretes ofereixen les garanties de seguretat establertes sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb segell CE europeu, publicades en el Boletín Oficial del Estado de divendres 20 de març.

D'aquesta forma, els assajos principals de filtració bacteriana, de respirabilitat i de neteja microbiana que realitzaran Eurecat i Applus+ permetran que els fabricants que s'iniciïn en la producció de mascaretes puguin obtenir la seva classificació en funció del grau de protecció que ofereixin.

En concret, el primer nivell de mascaretes que garanteixen protecció davant del coronavirus són les quirúrgiques, que eviten la transmissio? d'agents infecciosos procedents de la persona que la porta. Amb un grau major de protecció figuren les mascaretes denominades FFP2 i FFP3, que protegeixen de la inhalacio? de parti?cules perilloses a la persona que la porta.

Els fabricants i diferents col·lectius que han començat a idear i a produir mascaretes mitjançant diferents tecnologies i materials podran conèixer així si s'ajusten a aquests requisits i si són adequades per donar resposta a la necessitat d'aquest material sanitari amb totes les garanties de protecció pel que fa als usos previstos.

Amb l'objectiu de facilitar el procés de testeig i validació, s'ha habilitat l'adreça de correu electrònic covidtests@eurecat.org, amb la finalitat de facilitar l'accés als assajos per part de tots els fabricants que estan produint mascaretes per garantir el correcte equipament de tots professionals que les necessitin en la lluita contra l'epidèmia.

Sobre Eurecat

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l'experiència de més de 650 professionals que generen un volum d'ingressos de 50 milions d'euros anuals i dóna servei a més de 1.600 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Manresa, Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa a 160 grans projectes consorciats d'R+D+i nacionals i internacionals d'alt valor estratègic i compta amb 88 patents i 7 spin-off.

El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.