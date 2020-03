Manresa desinfecta amb lleixiu manetes de contenidors i espais públics

L'Ajuntament de Manresa ha començat les neteges especials utilitzant aigua amb hipoclorit (lleixiu) de manetes de contenidors, entorns de serveis sanitaris, del cementiri i altres espais públics.

Ahir una aigualejadora va treballar a l'entorn dels centres sanitaris (hospitals i CAP Bages) i a l'accés al cementiri. Avui es mantindrà aquest equip, i s'hi incorporaran 5 equips que també faran la neteja amb aigua amb hipoclorit, però d'una manera més manual (amb motxilles). Amb aquests nous equips , a banda dels llocs on es va actuar ahir -on es considera que és important una neteja amb més freqüència- també es treballarà a les zones d'accés a altres edificis on hi ha força afluència de persones, com ara l'edifici de la Florinda, el menjador social, la seu de la Plataforma d'aliments i a l'entorn de les farmàcies.

En aquests punts, a banda de netejar el paviment, també es durà a terme la neteja del mobiliari que hi hagi a l'entorn (bancs, pilones i baranes. Un altre dels focus on es començarà a aplicar aquest tractament és a les manetes dels contenidors que s'han de manipular per obrir-los i poder llençar les bosses.

L'àmbit d'aplicació d'aquests tractaments s'anirà variant segons les necessitats.