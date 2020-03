Sis persones moren les últimes hores per coronavirus a l'Hospital de Manresa, on hi ha ingressades 134 persones

| Arxiu particular

Sis persones han mort les últimes hores a causa del coronavirus a Manresa. Són pacients que estaven ingressats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. És el major número de decessos que hi ha hagut en un sol dia. Dilluns n'hi va haver 3. La resta s'han produit al llarg dels últims dies.

A l'hospital de Manresa hi ha ingressats, aquest dijous, 134 persones que han donat positiu pel coronavirus. Són 2 més que no pas aquest dimecres. Amb el condicionament que hi ha hagut més morts.

A les últimes hores la Fundació Althaia de Manresa ha donat l'alta a 3 persones que han patit la infecció. Ja són 9, en total, les que han estat donades d'alta els últims dies.