El bus urbà de Manresa funciona com els dissabtes i encara es podria reduir més

El servei de bus urbà de Manresa funciona els dies feiners amb la freqüència dels dissabtes, amb un reforç a primera hora a la línia 8 que passa per l'Hospital Sant Joan de Déu, i els propers dies, atesa l'escassetat de la demanda, es podria continuar reduint.

El govern municipal garanteix que «en tot moment hi haurà un servei mínim assegurat».

En un comunicat fet públic ahir, l'Ajuntament assegura que l'empresa concessionària, Sagalés, d'acord amb el govern municipal, posa en pràctica totes les mesures de seguretat, com l'obligatorietat d'usar targetes multiviatge i no diners en efectiu, la distància entre usuaris i l'ús d'equips de protecció individual per part dels conductors.

A més, s'assegura que «s'està tenint una cura molt especial en temes d'higiene i desinfecció tant dels busos com de les parades, marquesines, etc».



Desinfecció

En concret, s'està fent una desinfecció amb productes específics, que utilitzen ozó, per garantir la desinfecció tant de busos com del mobiliari urbà de les parades (bancs, marquesina, etc). L'empresa està fent un esforç molt especial per garantir la seguretat del servei i dels seus usuaris.

