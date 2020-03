Clients de la cadena Viena han donat 120.000 euros a la Fundació Ampans

Els clients d'Establiments Viena han donat 120.000 euros a la Fundació Ampans, entitat manresana que impulsa la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat.

Ho han fet gràcies a la campa-nya d'arrodoniment solidari «Cèntim a cèntim, creem oportunitats» impulsada per la cadena Viena des de final del passat setembre, i que permetia a tots els clients que pagaven amb targeta arrodonir l'import de la seva comanda i destinar els cèntims restants a Ampans. En total s'han comptabilitzat més de 300.000 donacions.

Ampans tenia previst destinar la totalitat de les donacions al projecte d'agroturisme social de la Finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola.

Segons Marc Siscart, director general d'Establiments Viena, «les campanyes del Cèntim a Cèntim ens permeten connectar els nostres clients amb les diverses entitats, i posar al seu abast una manera senzilla de col·laborar en projectes socials. Des de Viena, estem molt contents de la rebuda que ha tingut la campanya amb Ampans i volem agrair la implicació dels clients i la confiança de l'entitat».

Viena ja ha utilitzat anteriorment aquest sistema solidari, desenvolupat per l'empresa catalana Worldcoo, amb entitats com la Fundació Pasqual Maragall, que promou la investigació per un futur sense Alzheimer, i la Gasol Foundation, que lluita per promoure un estil de vida saludable. Establiments Viena és una empresa de restauració fundada l'any 1969, que actualment té 62 locals propis a Catalunya, Andorra i el País Valencià.