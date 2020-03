Un manresà denuncia que Mémora va intentar vendre un fèretre més car del necessari pel coronavirus

Una família ha denunciat que la funerària Memora li ha intentat vendre un fèretre més car del necessari amb l'excusa que el difunt ha mort de coronavirus. El net del traspassat, el músic manresà Oriol Barri, ha explicat a l'ACN que després que el seu parent morís a Barcelona, un comercial de la companyia els va advertir "per telèfon" que el taüt havia de ser especial pel fet de la infecció.

Valia prop de 1.600 euros perquè es podia tancar al buit. Barri va fer una piulada indignada per aquest i altres conceptes que feien apujar la factura a prop de 4.000 euros, que ha tingut multitud de respostes de persones que s'han trobat en casos similars. Finalment, segons ha explicat Barri, Memora ha accedit a canviar el fèretre per un de convencional.

En canvi, no se'ls ha estalviat altres conceptes com la cerimònia, "que no n'hi haurà", o la preparació del cadàver per a la vetlla, "que tampoc". Quan es va demanar justificació per aquests imports, se'ls va dir que eren per la "conservació" del cadàver fins que fos incinerat.

Barri qüestiona fins i tot que hi hagi d'haver taüt, atès que el cos passarà directament de la sala de la funerària al crematori "dissabte a les tres de la matinada sense que hi puguem assistir". I va més enllà del seu cas i critica que per un servei d'aquest tipus es cobri un IVA del 21%.

El músic afirma que ha quedat astorat per la resposta que està tenint el seu cas, fins al punt que no descarta intentar crear algun tipus de plataforma d'afectats per reclamar canvis.



Obscurantisme legal



De la seva banda, des de l'associació de petites funeràries Esfune, el president de l'entitat, Aureli Sánchez, ha explicat a l'ACN que estudien presentar una denúncia contra Mémora a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per la "presumpta estafa".

Sánchez acusa Mémora d'aprofitar-se de "l'obscurantisme legal" de la situació, però també al Ministeri de Sanitat per "no ser clar" en els requisits necessaris pel que fa als protocols de comiat en casos de defunció per coronavirus.

En aquest sentit, a parer d'Esfune, l'última directriu del Ministeri amb data de 20 de març "deixa molt clar" que en el cas d'un cadàver amb covid-19 "s'utilitzarà una bossa sanitària estanca i un fèretre normal".

Mémora diu que actua amb "ètica"

En un comunicat, Mémora afirma que arran de certes notícies publicades en els mitjans de comunicació en relació als preus dels taüts que Mémora utilitza per als difunts contagiats pel Covid19, la companyia "rebutja de ple les acusacions i clarifica que s'està prestant un servei de salut pública obeint als més alts estàndards de qualitat, ètica i atenent a tots els requeriments logístics i sanitaris que una situació tan excepcional i complexa planteja a un servei com el funerari".

Afegeix que, tal com Mémora ha anunciat, s'ha establert un protocol especial per al tractament d'aquests difunts que abasta tant especials condicions logístiques i de trasllat com de condicionament sanitari de l'difunt.

Destaca també que el servei funerari que realitza Mémora a dia d'avui es presta en excepcionals condicions de seguretat. El servei de recollida de difunts i les mesures d'higiene demanen un enorme esforç logístic que la companyia realitza i continuarà realitzant contemplant tots els protocols de seguretat dictats per les autoritats sanitàries.

Mémora assegura que està treballant en la reorganització de tots els seus equips, així com en l'actualització dels processos operatius i de serveis, per tal d'adaptar-se a les necessitats extraordinàries de el context actual.

A més diu que s'estan activant diverses mesures per agilitzar els processos de contractació de serveis, així com per evitar el desplaçament de les famílies oferint un servei de contractació telemàtic, sempre vetllant per la seguretat i salut de les famílies i empleats.

Mémora vol posar en valor "la feina i compromís de tots els professionals de la companyia que, tot i estar prestant un servei en condicions de total excepcionalitat, estan treballant sense descans diàriament per oferir un servei imprescindible en benefici de la salut pública".

I finalitza el comunicat dient que "tot i els continus canvis d'escenari en la realitat que ens toca viure, Grup Mémora segueix fidel als seus valors corporatius i seguirà oferint el millor servei i adaptant-se a les noves exigències en línia amb els seus estàndards de qualitat i sempre vetllant per oferir a les famílies el millor servei a les més complexes circumstàncies".