Sant Joan de Déu trasllada malalts del coronavirus a l'edifici del Centre Hospitalari

Sant Joan de Déu ha començat a traslladar pacients malalts pel coronavirus al Centre Hospitalari amb l'objectiu d'alliberar espais a l'hospital i optimitzar recursos humans. La Fundació Althaia de Manresa tenia fins ara al Centre Hospitalari una unitat de convalescència i de llarga estada amb una cinquantena de llits. A alguns els pacients ingressats se'ls ha donat d'alta i altres han estat traslladats a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa.

D'aquesta forma el Centre Hospitalari es converteix en un espai més del qual en fa ús la Fundació Althaia per fer front a l'emergència sanitària.

Segons ha pogut saber Regió7 el trasllat de malalts s'ha anat efectuant les últimes hores. Per la seva dimensió es podria ampliar la capacitat per atendre malalts. En aquest cas, però, s'hauran d'equipar les habitacions, cosa que no és tan sols una qüestió de llits.

La setmana passada Sant Joan de Déu també va optar per traslladar pacients, en aquest cas no del coronavirus sinó d'altres afeccions, a la Clínica de Sant Josep, on la fundació sanitària hi presta atenció privada i a mútues. Una cinquantena de persones hi romanen ingresaades amb el mateix objectiu d'alliberar espais a Sant Joan de Déu per atendre els afectats pel Covid-19, i també per optimitzar els recursos humans.