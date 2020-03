El Rotary Club suspèn l'edició 2020 del premi Protagonistes del Demà

El Rotary Club de Manresa-Bages ha decidit suspendre l'edició del 2020 del premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga, que havia de tenir lloc aquest mes d'abril.

La decisió s'ha pres arran de la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, que impossibilita que es pugui celebrar una trobada amb joves estudiants de la comarca.

La 29a edició del certamen, doncs, se celebrarà l'any vinent, ja que no serà possible trobar una altra data dintre d'aquest curs escolar. El Rotary explica que l'objectiu principal en aquests moments és preservar la salut i seguretat de tothom.

El premi, que és el reconeixement Rotary a la joventut del Bages, va néixer l'any 1991.

Cada any reuneix al voltant d'una seixantena de joves de la comarca en una jornada lúdica i formativa que té com a objectius promoure l'emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social.

El certamen ha tingut una trajectòria creixent i s'ha consolidat com un dels premis amb més prestigi de la comarca. De fet, ha estat un guardó que ha generat tant d'interès en el si del Rotary que l'entitat l'ha exportat a la resta de l'estat.

El Rotary Club de Manresa-Bages va fer una crida per tal que la ciutadania de la comarca continuï actuant de forma tan responsable com fins ara i segueixi en tot moment les indicacions de les autoritats per tal de contribuir a aturar l'expansió del virus.