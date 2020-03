Es disparen fins a 214 les persones ingressades a Sant Joan de Déu de Manresa per coronavirus

Els ingressats per coronavirus a Sant Joan de Déu no paren d'augmentar

Els ingressats per coronavirus a Sant Joan de Déu no paren d'augmentar OSCAR BAYONA

El número de persones ingressades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus s'ha disparat les últimes hores. Són 214 els pacients que hi ha al centre sanitari manresà, aquest dilluns. Són una setantena més que no pas els que hi havia diumenge. Això és degut a que s'han disparat els casos positius un cop s'han sabut els resultats.

També contrasta el número de morts. Aquest dilluns n'hi ha hagut 6. Diumenge una persona va morir pel Covid-19. Amb aquests ja són 45 els decessos que s'han acumulat les dues darreres setmanes.

La Fundació Althaia té en aquests moments 105 professionals confinats per haver estat en contacte amb persones amb el coronavirus o ser casos sopitosos. D'aquests, 69 han donat positiu al test.