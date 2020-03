Les dues mesquites de la ciutat estaran tancades fins que no hagi passat l'estat d'alarma

Els membres de les comunitats islàmiques de Manresa han de resar aquests dies des de casa en estar tancades les dues mesquites de la ciutat. Els centres de culte musulmans de la capital del Bages no obriran les portes als fidels fins que no hagi passat l'estat d'alarma decretada pel Govern espanyol.

Dies abans que s'ordenés el confinament a tota la població de l'Estat, la federació d'associacions musulmanes de Catalunya ja va recomanar a totes les comunitats del país aturar les activitats, i les dues de Manresa van seguir les instruccions.

«Cada musulmà pot fer les oracions perfectament sol a casa. No hi ha cap problema. Divendres és el dia de la setmana més important i a molts els agradaria venir a resar a la mesquita, però no podem sortir de casa per evitar el contagi», explica el president de la Comunitat Islàmica del Bages, l'entitat que gestiona la mesquita Al Fath.

Les comunitats islàmiques han deixat clar als fidels que ara el més important és quedar-se a casa per evitar el contagi. Un divendres normal, el dia de la setmana més important per als musulmans, a la mesquita s'hi reuneixen desenes de persones per seguir l'oració de l'imam. Els responsables esperen que s'acabi aviat aquesta situació.