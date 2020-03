Aplaudiments i música contra el desànim

Cada dia, a les 8 del vespre, hi ha dos xamfrans de Manresa on els aplaudiments dels veïns al personal sanitari per reconèixer la feina que està fent enmig de la crisi generada pel coronavirus acaben en una festa. Es tracta de la confluència del carrer Fra Jacint Coma i Galí amb el Sant Cristòfol i de l'Oms i de Prat amb el Sant Maurici. En aquests vials, després dels aplaudiments, hi ha qui s'encarrega de punxar música per animar el veïnat. És el millor antídot contra el desànim que està provocant la crisi actual, que aquests veïns combaten sortint al balcó i ballant una estona.