L'Ajuntament allarga el termini per participar en l'enquesta del nou sistema de gestió residus

La fase de participació per a establir el nou sistema de residus a Manresa no s'atura malgrat el període de confinament derivat de l'alerta sanitària per la Covid-19. Si bé les dues sessions participatives previstes inicialment per al 26 de març passat es van haver de suspendre, la ciutadania que ho desitgi pot continuar participant on-line a través del web municipal, concretament a l'enllaç.



Inicialment aquesta enquesta era oberta fins al 31 de març. Ara, atenent aquest període especial per l'estat d'alerta, l'Ajuntament ha ampliat uns dies més –fins al 9 d'abril- el termini per respondre aquesta enquesta, en què es demana a la ciutadania diversos aspectes sobre els seus hàbits pel que fa als residus, i diverses qüestions que ajudaran a perfilar el model, els horaris i sistemes de recollida, etc.

L'Ajuntament fa una crida a tothom a respondre-la, per tal de poder disposar de com més dades millor que ajudaran a decidir els detalls del nou model.



Cal recordar que aquest procés participatiu per al nou model de residus que Manresa vol implantar l'any 2021 va començar a avançar el dia 2 de març, amb una sessió inaugural amb un acte obert a tota la ciutadania que es va celebrar a l'Auditori Plana de l'Om, i va continuar l'11 de març amb tres sessions presencials adreçades a professionals de la restauració, del comerç i de la ciutadania en general.

Posteriorment, les dues sessions presencials programades, que s'havien de celebrar el 26 de març passat al Centre Cultural el Casino, va ser suspeses. Aquestes estaven adreçades a professionals d'altres activitats econòmiques (despatxos, perruqueries, tallers, altres serveis, etc.), i per a la ciutadania en general.



Un cop es pugui recuperar la normalitat, des de la regidoria de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa s'informarà el nou calendari per a la celebració d'aquestes sessions participatives presencials i es valoraran els resultats de l'enquesta al web municipal.



Per a rebre més informació, resoldre dubtes o aportar suggeriments sobre el nou model de gestió de residus també es pot enviar un