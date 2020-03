L'Ajuntament de Manresa celebrarà dijous el primer ple municipal telemàtic

El ple més singular de l'Ajuntament de Manresa se celebrarà dijous a partir de les 5 de la tarda per videoconferència i serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

Les causes que han fet que es consideri necessari realitzar-los en aquestes condicions, a causa de l'epidèmia de coronavirus, és que contindrà modificacions de crèdit necessàries per al funcionament de l'Ajuntament i per no alentir pagaments.

D'aquesta manera, també es podrà donar llum verda a canvis de partides per fer front a despeses derivades de la crisi del coronavirus, i es donarà compte de totes les resolucions dictades en el marc d'aquesta crisi i d'altres temes importants, com el tancament del pressupost de l'exercici del 2019.

A més, hi haurà una declaració de tots els grups municipals que es considera rellevant simbòlicament.

El ple tindrà lloc aquest dijous, a les 5 de la tarda, després que fos ajornat el que s'havia de fer el 19 de març passat. El ple s'ha convocat en base a la disposició addicional tercera del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 7/2020 de 17 de març, que permet que se celebrin plens o sessions d'altres òrgans de govern a distància, sempre que ens trobem en «situacions de calamitat». Una situació que es dona en aquests moments.



Condicions excepcionals

El ple se celebrarà en unes condicions excepcionals, a través de videoconferència, amb la complexitat tècnica que significa i amb els condicionants legals establerts, entre d'altres, que el ple pugui ser públic.

Els serveis tècnics municipals de sistemes informàtics han estat treballant aquests dies per poder complir amb tots els requisits tècnics i legals necessaris. Es farà a través de videoconferència i serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

El ple se celebrarà a les 5 de la tarda, el seu horari habitual, i inclourà una declaració institucional de l'alcalde consensuada amb tots els grups.

La sessió tindrà tots els apartats d'un ple ordinari. En primer lloc es farà l'aprovació de l'acta de la sessió plenària número 2, de 27 de febrer del 2020. A continuació es donarà compte de les resolucions d'alcaldia des del ple del 27 de febrer fins avui. En aquest apartat hi destaca la liquidació del pressupost 2019, així com totes les resolucions derivades de la Covid-19.

Pel que fa als dictàmens, s'han inclòs a l'ordre del dia aquells que són urgents i no es presentaran proposicions.