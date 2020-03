L'Ajuntament recorda als comerços les mesures de seguretat i higiene per evitar propagar el coronavirus

Amb la voluntat de recordar totes les mesures de seguretat i higiene que han de complir els comerços mentre duri la situació actual, l'Ajuntament de Manresa ha editat un document de resum, que es distribuirà als comerços a través de les associacions de botiguers i comerciants de la ciutat.

Els establiments que distribueixen béns essencials i als quals es permet l'obertura (alimentació, farmàcies, quioscs, productes de neteja, etc) rebran aquest cartell que els recorda les principals mesures dictades per les autoritats sanitàries per garantir la seguretat del personal dels establiments i dels clients, i evitar contagis.

Encara que una àmplia majoria del comerç manresà ja està aplicant aquests consells, els serveis municipals de Salut i la Policia Local vetllaran per garantir el màxim grau de compliment i col·laboraran en tasques informatives i de distribució de material de protecció, en els casos que sigui necessari.

Les mesures incloses al document per als comerciants són les següents: