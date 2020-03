Personal de la Fundació Althaia critica que les mascaretes els han de durar una setmana

Una setmana. És el que els han de durar les mascaretes en certs serveis sanitaris d'Althaia. Si se'ls trenca han de fer servir l'enginy per reaprofitar-la. Per exemple, si es fan malbé les gomes, hi ha qui ha optat per grapar-les. Ho explica personal d'Althaia que s'ha adreçat a Regió7.

L'escassetat de material de protecció és una de les principals queixes dels sanitaris. Segons la Fundació Althaia, no hi ha hagut desproveïment en cap cas, però no van sobrats, tenint en compte que ara per ara és el que tothom busca. A escala mundial. «Diuen que hi ha material, però no és que se'ns transmet a nosaltres», han assegurat a aquest diari professionals de la institució.

Cap crítica, sinó la realitat

«No és cap crítica a la direcció», aclareixen, sinó constatar una situació. No hi ha prou material ni a Althaia ni a Sant Andreu ni a cap institució sanitària, sentencien. A partir d'aquesta realitat ens recalquen molt que n'hem de fer un bon ús».

Una mascareta d'alta protecció com són les anomenades, i que ara tan cobejades, FFP2 i FFP3 s'haurien d'utilitzar un torn sencer i després tirar-les. Això seria l'ideal, opinen. En canvi, han d'allargar-ne l'ús. Afirmen que ara sembla que en comencen a arribar i que probablement es podran canviar més sovint. «Ens arriben en comptagotes», diuen.

El que sí que no hi ha són bates impermeables, comenta. Les que els han proporcionat fins ara no en són, d'impermeables. «Fem servir una bata amb davantal i a sobre un plàstic que no cobreix totes les zones del cos». Recentment han començat a arribar bates estèrils de les que s'utilitzen a quiròfan i que acostumen a ser d'un sol ús. Ara, després d'acabar el torn s'han de portar a esterilitzar per tornar-les a reutilitzar.

Lluitar contra el coronavirus

El mateix personal de l'hospital explica que la lluita contra el coronavirus genera una situació «molt estressant. Hi ha molta pressió psicològica i també física perquè no és fàcil aguantar un torn sencer amb bata, ulleres i mascareta. Tens una sensació de claustrofòbia».

Assegura que davant aquesta situació «hi ha moments de baixada. Ens ho hem de permetre, també. No som herois. Però som un equip, i si ha algú de baixada tothom fa pinya». Destaquen que s'ha generat molta solidaritat entre companys i professionals. «Abans cadascú s'interessava per la seva unitat. Ara ens donem molts missatges d'ànim als passadissos». Del coronavirus diuen que fa molt respecte. «Afecta molt als pulmons i veus que hi ha gent amb molt dificultat per respirar, i això impacte». Afirma que els sanitaris «veiem molt la mort. És inevitable, però tot impressiona».

Protocols de seguretat

La Fundació Althaia ha assegurat, al seu torn, que se segueixen estrictes protocols de seguretat i que el material es reutilitza o no en funció de cada servei. Així mateix, asseguren que en cap moment hi ha hagut desproveïment.