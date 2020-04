Aigües de Manresa demana un ERTO per a la plantilla de les Piscines

La direcció del Complex Esportiu de les Piscines Municipals, gestionades per l'empresa pública Aigües de Manresa, ha decidit sol·licitar un ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació) per als seus treballadors.

Aigües de Manresa recorda que al principi del confinament ja es van anunciar diverses mesures «per tal que la crisi provocada pe la Covid-19 repercutís el mínim possible en els abonats», com ajornar el pagament de la quota durant el mes d'abril, i que es va decidir estudiar «com compensar els dies de tancament del mes de març». Amb tot, la companyia diu que «la manca d'ingressos que se'n deriva, així com el fet que cal seguir fent front a uns costos per tal de mantenir les instal·lacions en condicions, han motivat la presa d'aquesta decisió, que persegueix minimitzar l'impacte econòmic de la crisi sanitària en el complex esportiu municipal».