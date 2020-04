Althaia estudia fer servir màscares del Decathlon per utilitzar-les de protecció

Les màscares per fer busseig del Decathlon es podrien fer servir de material protector | ARXIU PARTICULAR

La Fundació Althaia de Manrea està estudiant la possibilitat de fer servir màscares de busseig del Decathlon per utilitzar-les com a element de protecció dels professionals que treballen amb pacients afectats pel coronavirus. La iniciativa ha coincidit amb una crida a les xarxes socials per aconseguir les ulleres de busseig.

Hi ha hagut hospitals com el de Granollers o el Trueta de Girona que van fer una crida per recollir-ne per reconvertir-los en respiradors. Ara s'ha estès a la Catalunya Central i també a Manresa. Davant aquesta reacció, Althaia ha valorat la possibilitat d'estudiar si es pot aplicar.

Segons fonts de la fundació, les inicitiaves que es porten a terme a altres centres sanitaris es valoren, i a partir d'aquí s'està estudiant si se'n pot fer un ús i de quina manera. Han assegurat que farien falta adaptadors i que això és el que s'està estudiant. Han afirmat, també, que de moment no s'ha fet cap crida per aconseguir-ne i tampoc no han especificat si algú ha deixat ja màscares de busseig a l'hospital manresà.

Sí, però, que han assegurat que és una possibilitat que s'ha estat valorant. Que es té en compte. Per aquest mateix motiu hi ha hagut contactes amb l'empresa de peces esportives. «És una situació latent», asseguren, de la mateixa manera que hi ha hagut contactes amb empreses i institucions acadèmiques de Manresa i comarca per aconseguir respiradors. És una de les eines bàsiques per fer front al coronavirus tenint en compte que ataca, principalment, al sistema respiratori.

La iniciativa va sorgir davant la manca de respiradors, encara que en aquest cas es pensa més en elements protectors. Un metge de la Llombardia i una empresa especialitzada en innovació van aconseguir fa uns dies convertir màscares de busseig Easybreath que es venen a Decathlon en respiradors. A partir d'aquesta iniciativa, l'Hospital Trueta de Girona va fer una crida als ciutadans que en tinguessin a que les portessin al centre. L'empresa italiana Isinnova va aconseguir ajustar la màscara afegint un component clau que és l'enllaç entre la màscara i el ventilador. Anomenen aquest component la vàlvula de Charlotte. Es podria imprimir en 3D i afegir-se a les màscares Easybreath, que bàsicament s'utilitzen per fer snorkel. El prototip es va provar per primera vegada a hospitals italians amb bons resultats.

Altres hospitals, com el de Granollers i el de Sant Celoni, es van afegir a la crida per aconseguir aquest tipus de màscares per utilitzar-les, segons van especificar, en casos lleus. A Granollers la crida va tenir un efecte immediat i fins i tot la Policia Local va fer de punt de recollida, fins al punt que l'Hospital de Granollers va haver d'anunciar per xarxes que ja no en calien més.

D'altra banda, la firma Decathlon va anunciar al seu web que havia aturat les vendes d'aquest producte per donar-ne les existències que quedessin en aquells moments als centres sanitaris.