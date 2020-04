Creix la demanda d'aliments a Manresa de famílies sense cap ingrés pel coronavirus

La Plataforma d'Aliments de Manresa està "desbordada". Així de contundent s'ha mostrat la seva responsable, Sor Lucía Caram. Segons ha explicat, estan rebent trucades de famílies "desesperades" que necessiten menjar. "Fins ara mantenia la calma, però ara estic demanant ajuda a tot Déu", ha explicat la monja. Aquesta setmana l'entitat entregarà un centenar de lots a famílies que no tenen res perquè, a causa de la crisi del coronavirus, s'han quedat sense feina i, per tant, sense cap tipus ingrés. Per aquest motiu, des de la Plataforma, Sor Lucia Caram fa una crida a les empreses perquè els ajudin a satisfer aquest fort increment de la demanda.

En dues setmanes, a mitjans de març, la Plataforma d'Aliments de Manresa va entregar 1.600 lots d'emergència als seus usuaris per tal que poguessin passar un mes. La situació actual, però, ha fet que més persones requereixin dels seus serveis. Segons ha explicat la responsable de l'entitat, Sor Lucia Caram, moltes d'aquestes persones treballaven a l'anomenada economia submergida, fent tasques de neteja a les llars o bé cuidant persones grans. Ara, amb les mesures de confinament, no han pogut treballar i, per tant, aquest mes gairebé no han ingressat res.

L'Antònia Santos és una d'elles. Fins ara cuidava persones grans i, de cop, s'ha quedat sense feina. Aquesta setmana ha trucat a la Plataforma demanant ajuda. Li han proporcionat un dels 100 lots extraordinaris que estan repartint. En declaracions a l'ACN, ha explicat que estava "desesperada". "Si no tens feina, com pagues l'aigua, la llum o el lloguer", es pregunta. En el seu cas, té dues filles. "Tenen gana, estan patint ansietat i mengen més.... Els pares ho estem passant molt malament, però més elles", diu.

En una situació similar es troba la Katy Garcia. Mare soltera, ha de cuidar els seus dos fills perquè no van a l'escola i, per tant, no pot treballar cuidant avis com feia fins ara. Per sort, la Plataforma –propietària del pis on viuen- li ha dit que s'oblidi del lloguer i dels subministraments, però no pot omplir la nevera. Confia que la situació "passi ràpid", els nens tornin a l'escola i ella pugui tornar a treballar.

L'Angel Gianfrancesco, que treballa a la Plataforma, està repartint aquesta setmana lots a les famílies amb més dificultats que els hi han demanat ajuda. "Estem repartint com podem, però la gent està molt desesperada", diu, i ha afegit que "mai a la vida ens havíem trobat tan al límit com fins ara".

Caram explica que, a diferència de la crisi del 2008, que va ser esglaonada, ara la crida de la gent és "de cop" i que les trucades de famílies desesperades "són constants" i "no tenim cor per dir a ningú que no".

A banda del centenar de lots que preparen per aquesta setmana, en 15 dies hauran de tornar a entregar aliments per un mes als 1.600 usuaris. Han d'aconseguir 25.000 litres de llet, 6.000 dotzenes d'ous, 3.000 litres d'oli, 4.000 kg de pasta, 4.000 kg d'arròs, 3.000 pots de Cola-Cao i, especialment, bolquers. A banda, hi ha residències i col—lectius que també els hi estan demanant ajuda.

La Plataforma està trucant a empreses demanant aportacions, siguin econòmiques o d'aliments, perquè no sap com respondre a l'allau de peticions.

L'altre gran problema amb què es troben, explica la responsable, és la possibilitat que els nens i nenes hagin d'estudiar virtualment. "Els nostres usuaris no tenen aquests recursos i esperem que Educació ho tingui present". De moment, gràcies a donacions de CaixaBank i Fibracat, han aconseguit tauletes i connexió a Internet. "Treballem per poder arribar a tots però arribem a un número il—limitat i aquests, que són els perdedors, acabaran sent els més perdedors en la situació en la qual estem", ha lamentat la monja.