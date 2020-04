Disset morts en un dia a Althaia eleven fins a 62 les víctimes per coronavirus

La Fundació Althaia de Manresa va registrar ahir 17 noves víctimes per coronavirus, que sumades a les 45 que hi havia el dia anterior dona un total de 62.

Segons la fundació assistencial manresana, algunes defuncions es van produir ja fa alguns dies, però la confirmació que ha sigut a causa de la Covid-19 no havia arribat fins ara.

A més, a Manresa hi havia ahir 264 pacients ingressats pel coronavirus, 50 més que no pas dilluns. Per contra, al llarg dels dar-rers dies s'han donat 39 altes a pacients que han patit el virus i, en total, n'hi ha hagut 128.

Althaia té en aquests moments 120 professionals sanitaris confinats davant la sospita que puguin tenir la malaltia. D'aquests, 94 han donat positiu.

Ja són 6 morts a Berga

Dues persones han mort en les darreres hores a l'Hospital Sant Bernabé de Berga amb coronavirus, fet que eleva fins a 6 les defuncions registrades al centre sanitari del Berguedà. Segons dades de l'hospital, hi ha 53 pacients ingressats amb la malaltia, 8 més que aquest dilluns.

A banda, també s'han detectat tres professionals més que han donat positiu, pel que hi ha un total de 35 sanitaris, tots ells casos lleus, recuperant-se a casa.

En aquest sentit, en les últimes hores, dos dels professionals que estaven confinats a casa han pogut reincorporar-se ja que han donat negatiu al test i, des del centre, també s'ha donat l'alta a 15 pacients més.

Primera víctima a la Cerdanya

L'Hospital de Cerdanya va fer públic ahir el primer cas de mort confirmada per coronavirus. Es tracta d'una pacient de 60 anys que va morir quan passaven pocs minuts de la 1 de la matinada després d'haver ingressat al centre hospitalari el dissabte 28 de març. Aquest és el primer cas admès de decés per la Covid-19 per l'hospital, ja que, oficialment, del conegut restaurador d'El Rebost de Ger, Pere Nin, no se n'ha dictaminat el motiu de la mort.

La seva dona, i cuinera del restaurant, Chusa Peleato, continua ingressada a l'hospital amb, ara sí, un quadre confirmat de coronavirus. Peleato, que evoluciona favorablement i aquesta setmana podria tornar a casa, segons ha explicat ella mateixa, manté el convenciment que Nin va morir per la mateixa pandèmia. Peleato ha explicat que encara no disposa d'informes mèdics que li aclareixin el decés del seu marit.

Des de l'inici de la crisi sanitària, l'Hospital de Cerdanya ha registrat 23 positius, dels quals 19 han estat ingressats, tres traslladats a altres centres sanitaris i sis pacients han estat donats d'alta. Actualment hi ha vuit pacients ingressats amb positiu de coronavirus i cinc pacients declarats com a sospitosos pendents de confirmació. Després d'una setmana amb un creixement de casos positius, durant la jornada de dilluns l'hospital va sumar un sol cas.

Gairebé 20.000 infectats

D'altra banda, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va informar que ahir a la tarda van confirmar-se 1.218 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 19.991. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 1.849 persones. Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.769 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 3.244 són professionals sanitaris.

Pel que fa a Igualada, el departament de Salut confirma un total acumulat de 589 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 75 persones han mort amb la Covid-19.