Entitats denuncien abusos per part de cossos policials

Entitats i col·lectius pro drets humans alerten que l'estat d'alarma està propiciant abusos i excessos policials, unes situacions que, segons diuen, s'estan repetint amb el pas dels dies. Aquestes mateixes associacions advertien ahir que el confinament no és excusa «per tolerar» l'ús excessiu de la força.

A falta d'ultimar el recompte de casos, són múltiples les organitzacions que ahir havien denunciat la vulneració de drets per part de diferents cossos policials durant els dispositius desplegats i els patrullatges realitzats.

Alguns episodis han estat registrats per veïns des de casa i difosos a través de les xarxes socials, on ahir es van fer virals en qüestió d'hores. Per això, des de les organitzacions animen la població a enregistrar aquests incidents i posar-los en coneixement de l'administració, ja que consideren que la millor manera d'afrontar-los és precisament «visibilitzant-los».

L'advocada penalista Anaïs Franquesa, portaveu de Defender a Quien Defiende, que integra una desena d'entitats pro drets humans, recordava ahir que el confinament de la població «no vol dir que els criteris de proporcionalitat i congruència de la policia estiguin en suspens». Afegia que «l'estat d'alarma vol dir que hi ha una limitació de mobilitat i que la ciutadania ha de ser responsable i solidària, però en cap cas que l'ús legítim de la força s'hagi de tolerar. És en moments d'excepcionalitat quan les garanties han d'apurar-se al màxim», reblava.

En aquesta mateixa línia s'expressava l'adjunt del Síndic de Greuges, Jaume Saura, que va destacar l'elevat nombre de detencions practicades per la policia per saltar-se el confinament i va ressaltar que incomplir-lo no està castigat penalment i, per tant, no pot implicar la «privació de llibertat». Afegia que «una detenció és un tema molt greu i només pot produir-se si hi ha un delicte, saltar-se l'estat d'alarma no és suficient»