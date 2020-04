Mor Josep Sugrañes, que va ser adjunt al director de la Cova de Manresa

El jesuïta Josep Sugrañes Moliné va morir diumenge a l'edat de 83 anys, després de 66 anys de servei a la Companyia de Jesús i 53 anys de sacerdot.

Va ser membre del primer patronat de la Fundació Cova de Sant Ignasi i adjunt al director de la de la Casa d'Exercicis Espirituals de la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Va ser amic i company de Lluís Espinal, el sacerdot i periodista santfruitosenc que va ser assassinat el 1980 a La Paz (Bolívia). Va ser a Bolívia des de l'any 1857 al 1960, i després del 1964 al 1965. Era director del que ara és Intermón i viatjava sovint a l'Amèrica del Sud (vegeu Regió7 del 22 de març del 2010).

El traspàs no va ser causat per la Covid-19, sinó per causes naturals, ja que feia dos mesos que s'havia traslladat a Sant Cugat per problemes de salut.