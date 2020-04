Sant Joan de Déu tanca l'accés al vestíbul principal

L'accés a Sant Joan de Déu s'haurà de fer per consultes externes

A partir d'avui a primera hora del matí, la porta d'accés al vestíbul de la planta 0 de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa estarà tancada als usuaris. Segons la Fundació Althaia de Manresa, es tracta d'una mesura més que s'ha pres per contribuir a evitar una possible propagació del coronavirus SARS-CoV-2.

La planta és la que dona accés a les habitacions i també a diversos serveis que hi ha a l'edifici històric de Sant Joan de Déu.

L'entrada a l'hospital de Manresa s'haurà de fer pel vestíbul de consultes externes, que és a la planta -1 i a la qual s'accedeix a peu de carrer. També s'hi traslladarà el punt d'informació que hi havia fins ara en un taulell a la planta 0. L'horari d'obertura d'aquest accés serà de 2/4 de 8 del matí a les 8 del vespre. A partir d'aquesta hora l''únic accés que hi haurà obert serà per urgències a la planta -2 i també és a peu de car-rer. Els usuaris de diàlisi podran continuar fent ús de l'accés habitual. Les donacions de material d'autoprotecció s'haurà de lliurar al punt d'informació de la planta -1, entre 2/4 de 8 i les 8 del vespre.