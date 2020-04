Creix la demanda d'aliments de famílies sense cap ingrés

La Plataforma d'Aliments de Manresa està «desbordada». Així de contundent s'ha mostrat la seva responsable, sor Lucía Caram. Segons ha explicat, estan rebent trucades de famílies «desesperades» que necessiten menjar.

«Fins ara mantenia la calma, però ara estic demanant ajuda a tot Déu», ha explicat la monja.

Aquesta setmana l'entitat entregarà un centenar de lots a famílies que no tenen res perquè, a causa de la crisi del coronavirus, s'han quedat sense feina i, per tant, sense cap tipus d'ingrés. Per aquest motiu, des de la Plataforma, sor Lucía Caram fa una crida a les empreses perquè els ajudin a satisfer aquest fort increment de la demanda.

En dues setmanes, a mitjan març, la Plataforma d'Aliments de Manresa va entregar 1.600 lots d'emergència als seus usuaris per tal que poguessin passar un mes.

La situació actual, però, ha fet que més persones requereixin dels seus serveis. Segons ha explicat la responsable de l'entitat, sor Lucía Caram, moltes d'aquestes persones treballaven a l'anomenada economia submergida, fent tasques de neteja a les llars o bé cuidant persones grans. Ara, amb les mesures de confinament, no han pogut treballar i, per tant, aquest mes gairebé no han ingressat res.

Una de les afectades explica que fins ara cuidava persones grans i, de cop, s'ha quedat sense feina. Aquesta setmana ha trucat a la Plataforma demanant ajuda. Li han proporcionat un dels 100 lots extraordinaris que estan repartint. Assegura que estava «desesperada. Si no tens feina, com pagues l'aigua, la llum o el lloguer?», es pregunta. En el seu cas, ella té dues filles. «Tenen gana, tenen ansietat i mengen més.... Els pares ho estem passant molt malament, però elles encara més», diu. Un altre cas és el d'una mare soltera que ha de cuidar els seus dos fills perquè no van a l'escola i, per tant, no pot treballar.