L'Ajuntament de Manresa dona consells per a un confinament saludable per a la gent gran

La Regidoria de les Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa vol ajudar a difondre els consells per a un confinament saludable per a la gent gran que ha fet la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Canal Salut.

El document recull en vuit apartats els aspectes més essencials que poden ajudar la nostra població gran a prendre les mesures de prevenció que els facin la vida el més segura i còmode possible durant aquesta etapa d'emergència sanitària.



Consells per a un confinament saludable per a la gent gran

Manteniu-vos informats

Busqueu informació només de fonts de confiança (com el Canal Salut).

Seguiu els consells dels responsables de salut i de les autoritats sanitàries.

No cregueu els rumors i no els difongueu. Desconfieu de les notícies que arriben per les xarxes socials com Whatsapp, Facebook, Twitter, etc.

És suficient que seguiu les notícies per la TV, ràdio o premsa un parell de vegades al dia.

Desconnecteu

Eviteu estar tot el dia pendents. Reduïu el nombre de vegades que mireu, llegiu o escolteu notícies que us produeixen angoixa.

Eviteu els programes sensacionalistes de televisió o ràdio.

Utilitzeu la tècnica que més us agradi o us funcioni per relaxar-vos, com ara les respiracions profundes, escoltar música, fer activitats o moviments que us facin sentir bé, etc.

Parleu cada dia amb una o més persones de confiança

Tingueu un telèfon fix o mòbil a mà, i manteniu-lo actiu i carregat.

Parleu per telèfon (o feu videotrucades) o Whatsapp cada dia amb persones que estimeu, de confiança, sobre les preocupacions, les activitats que feu, les receptes que prepareu i com us sentiu.

Tingueu a mà una llista amb els telèfons del CAP, dels familiars, del taxi, etc. Si teniu servei de teleassistència, tingueu el botó a prop vostre.

Demaneu que us comprin les coses que necessiteu (menjar, medicació, etc.) i que us les portin a casa i les deixin al replà.

Si podeu utilitzar-ho, participeu en grups de Whatsapp amb amistats, familiars, veïnat, etc.

Preveniu

Quedeu-vos a casa. Demaneu a algú de confiança que us compri les coses que necessiteu.

Renteu-vos sovint i bé les mans almenys durant 20 segons (amb aigua i sabó), fins arribar als canells i poseu cura especial a les ungles.

Eviteu tocar-vos la cara (ulls, nas i boca).

Utilitzeu mocadors de paper d'un sol ús i llenceu-los a les escombraries.

Mantingueu la distància d'1,5 metres amb altres persones (quan us portin el menjar a casa o, si és el cas, quan sortiu a comprar).

Ventileu la casa 10 minuts, almenys tres vegades al dia.

Cuideu-vos i gaudiu

Centreu-vos en el dia a dia, viviu el moment, busqueu les coses positives, penseu que tot això passarà.

Mantingueu les rutines i els horaris habituals per llevar-vos, dutxar-vos, fer els àpats, anar a dormir.

Mireu el calendari cada dia. Feu coses diferents segons el dia de la setmana.

Dutxeu-vos diàriament, vestiu-vos i arregleu-vos.

Prioritzeu les activitats que més us agradin: llegir, cosir, fer passatemps, cuinar, escoltar música, ballar, escriure, pintar, veure pel·lícules, etc.

Si en teniu, sortiu a la terrassa o al balcó. Obriu les finestres diverses vegades al dia i que us arribi directament l'aire i el sol (necessari per produir vitamina D). Busqueu els llocs de la casa més alegres o lluminosos i intenteu passar el temps allí.

Descanseu al vespre. Dormiu prou hores (8-9 h). Us pot ajudar una infusió relaxant abans d'anar al llit.

Preneu la medicació habitual i feu els mateixos controls a casa que feu normalment.

Mengeu i beveu sa

Prepareu àpats saludables i que us agradin, amb força hortalisses, fruites fresques i de temporada, llegums i aliments integrals.

Els congelats i els pots de llegums cuits són bons aliats.

Serviu racions petites ja que, en tot cas, sempre podeu repetir.

Tingueu molta cura amb la higiene de mans, aliments i superfícies de la cuina.

Netegeu fruites i verdures afegint a l'aigua unes gotes de lleixiu segons les recomanacions habituals.

Separeu els aliments crus dels cuinats.

Cuineu bé la carn.

Guardeu els aliments cuinats a la nevera de seguida o bé congeleu-los.

Beveu aigua sovint. Si és de l'aixeta, estalviareu viatges, diners i residus plàstics. També infusions fredes o calentes, brous o sucs de verdures.

És millor no beure alcohol. No fumeu.

Planifiqueu els àpats i feu una llista de la compra setmanal per donar a la persona que us doni suport per anar a comprar.

Després de col·locar els aliments que us hagin portat, netegeu-vos bé les mans i les superfícies que hagin tocat.

No cal que emmagatzemeu molts aliments. L'abastiment està garantit.

Moveu-vos

Camineu pel passadís i les habitacions diverses vegades cada dia.

Durant el dia, aixequeu-vos de la cadira cada hora i moveu-vos un parell de minuts.

Quan mireu la televisió, aixequeu-vos per canviar el canal en lloc de fer-ho amb el comandament. També podeu fer estiraments i/o exercicis flexionant els turmells i els genolls.

Feu una taula d'exercicis físics diaris senzills per realitzar a casa una vegada al dia.

Mantingueu la casa neta

Netegeu sovint les superfícies de la cuina i del bany amb aigua i sabó o amb els productes habituals. Després, desinfecteu les superfícies amb algun producte desinfectant:

Lleixiu diluït a 1/50 (la quantitat equivalent a 2 cullerades soperes –20 ml– per un litre d'aigua).

No guardeu el lleixiu diluït d'un dia per l'altre.

Millor prepareu-lo en el moment de fer-lo servir.

Aigua oxigenada.

Alcohol al 70%.

Netegeu el terra sovint amb aigua i sabó o amb els productes habituals i després desinfecteu –lo amb lleixiu diluït a 1/50 (un got de la mida d'un d'aigua de 200 ml de lleixiu per a una galleda amb 10 litres d'aigua).

Aquesta neteja i desinfecció és més important en als espais més utilitzats de la cuina, al bany i als llocs on esteu habitualment.

Per moltes raons (evitar caigudes, facilitar neteja i desinfecció), és millor treure les catifes.

Netegeu sovint els mòbils, les tauletes i els comandaments amb tovalloletes desinfectants adients.

Si una persona que viu a casa amb vosaltres surt, demaneu-li que:

Intenti utilitzar sempre les mateixes sabates i que les deixi a l'entrada de la casa.

Es renti molt bé les mans després de tornar a casa.

Si va a comprar, que segueixi les recomanacions per fer una compra segura.