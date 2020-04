Menys vandalisme, més flors

El coronavirus ha buidat els espais públics de la ciutat i facilita que els treballs de jardineria que s'havien realitzat abans del confinament a causa de l'epidèmia floreixin gràcies al fet que hi ha menys actes vandàlics.

Si fins ara, malgrat que una gran majoria de ciutadans respectessin els espais comuns, només calia un brètol per fer-los malbé, ara l'exhaustiu control policial perquè al carrer només hi hagi els treballadors essencials permet veure alguns espais de la ciutat en tota la seva esplendor. Els treballadors essencials no es dediquen a embrutar ni a fer malbé els espais comuns, i els incívics que sí que ho feien ho tenen més difícil per cometre bretolades. Quan el confinament acabi, aquests espais haurien de continuar igual.