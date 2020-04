L'UCI d'Althaia s'amplia i també ocupa quiròfans per fer front a la Covid-19

L'antiga unitat de reanimació per a pacients acabats d'operar, l'hospital de dia, els boxs d'observació d'urgències i fins i tot dos quiròfans de la vintena que hi ha a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa s'han reconvertit en unitats de crítics i semicrítics per atendre la població més greu a causa del coronavirus. És una de les transformacions que ha viscut el centre sanitari manresà els últims dies, que ha remodelat de dalt a baix els serveis i les unitats que hi havia fins ara per fer front a l'emergència sanitària.

La unitat de reanimació és on es traslladen els malalts que han acabat de ser operats per seguir la seva evolució després de sotmetre's a una intervenció quirúrgica abans de passar a planta o bé ja anar cap a casa. Hi ha una dotzena llarga de llits. S'ha transformat després que Althaia decidís ajornar les operacions no urgents i destinar tota la unitat a tractar malalts amb coronavirus. A això s'hi ha d'afegir les habitacions d'urgències destinades a seguir l'evolució d'un pacient abans de decidir si cal ingressar-lo o no, i també l'hospital de dia, on es fan cures.

Pel que fa a l'UCI de Sant Joan de Déu, té una capacitat de 16 llits, que es poden ampliar a 20 en una situació normal, segons han indicat fonts de la Fundació Althaia. A l'UCI, igual que a la unitat de reanimació, s'hi han concentrat els malalts crítics que necessiten ventilació mecànica per poder respirar. A la unitat d'observació d'urgències i a l'hospital de dia hi ha els semicrítics. Igualment s'han habilitat dos dels quiròfans de Sant Joan de Déu amb malalts de coronavirus tenint en compte que actualment no s'utilitzen perquè s'han suspès les intervencions no urgents. Només es porten a terme les inajornables i les oncològiques.

Actualment no tots els llits disponibles a crítics i semicrítics estan plens, segons Althaia. Però això pot canviar d'un dia a l'altre en funció de l'evolució dels pacients ingressats. Hi ha habitacions a planta que s'han preparat per rebre malalts que necessitarien respiradors.

Més de 1.900 testos



Fins ahir la Fundació Althaia havia dut a terme més de 1.900 proves per determinar si pacients o professionals de la institució tenien coronavirus o no. Totes les proves es deriven al laboratori de referència de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, que en aquest cas és CatLab, del parc logístic de Salut de Viladecans.

És Salut qui determina qui va a on. En un principi tots els testos s'enviaven al Clínic de Barcelona, també els procedents de Sant Joan de Déu, fins que l'afectació del coronavirus es va desbordar. Actualment els resultats de les proves tarden entre 24 i 48 hores a conèixer-se.