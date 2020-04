Tornen a casa les famílies de Manresa i Calaf que es van trobar atrapats en un creuer

El manresà Ferran Parera, la seva esposa i el matriomni de Calaf amb el quan viatjaven en un creuer de luxe, van poder tornar aquest dimecres a casa després d'haver estat navegant pel pacífic 10 dies buscant un port on poder entrar per baixar i agafar alguns dels pocs vols que queden en servei. Després de 15 dies d'allargar el viatge que feien d'Argentina a Xile sense poder baixar de l'embarcació, l'empresari manresà Ferran Papera (Petrobages), explica que van estar 48 hores enllaçant vols i estades en aeroports, des de San Diego (Califòrnia) fins a Manresa. El músic callussenc Xevi Bargués, membre de l'orquestra del buc, en canvi, es va quedar al creuer, amb la majoria de la tripulació, esperant que el covid-19 'amaini' i puguin reprendre l'activitat turística.

La família Parera va sortir de Manresa a finals del mes de febrer per fer un viatge en un creuer que els portava des de la Terra del Foc, al sud de l'Argentina, fins a Santiago de Xile. El Celebrity Eclipse, de la companyia Celebrity Cruises, anunciat a la seva pàgina web com a empresa de creuers de luxe per tot el món, va arribar el dissabte 14 de març a la seva destinació, però el govern xilè no els va deixar desembarcar el passatge ja en plena crisi mundial pel Coronavirus. No van poder entrar al port de San Antonio, com estava previst. Van haver d'anar, després, a un port proper, on tampoc van poder baixar, però el vaixell va poder recarregar combustible i fer provisió de menjar per alimentar el miler de persones de la tripulació i els 2.000 passatgers. Tots aquests entrebancs els van fer perdre tots els vols de retorn a Catalunya. Des de Xile, la companyia no va trobar cap altre port per atracar fins a San Diego, a Califòrnia, però mentre el creuer s'anava apropant a la costa nordamericana la situació pel coronavirus s'anava complicant i, al mateix temps, s'anava complicant la mobilitat de tot tipus.

Fets els 9.000 quilòmetres que hi ha entre San Antonio de Xile i el port de San Diego, entre el 15 i el 30 de març, el Celebrety Eclipse va aturar els seus motors. Aleshores els bagencs i els de l'Alta Segarra van anar del port a l'aeroport per iniciar un viatge que els van fer anar de San Diego a Los Angeles, Franckfurt, Madrid i Barcelona. Parera explicava, sorprès, l'aspecte dessolador dels grans aeroports. En el retorn, va ser clau l'acció de la mateixa companyia de creuers i també hi va intervenir el departament d'Exteriors de la Generalitat.