Vuit persones moren les darreres hores per coronavirus a Sant Joan de Déu de Manresa

Vuit persones han mort a causa del coronavirus les darreres hores a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Ja són 71 les persones que han traspassat per la malaltia en poc més de dues setmanes i que estaven ingressades al centre assistencial de Manresa.

Aquest dijous hi havia a Sant Joan de Déu 284 pacients ingressats amb coronavirus. Són 3 més que no pas els que hi havia dimecres.

Pel que fa a les altes ja se n'han donat 198 els darrers dies. Tots ells pacients qie tenien coronavitrus confirmat.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa han mort aquest dijous 4 persones que s'afegeixen a les 4 més que han traspassat els últims dies.

A Sant Andreu hi ha 25 persones ingressades a la unitat d'aïllament que es consideren casos Covid-19 per la simptomatologia que presenten. Alguns han donat positiu a les proves i altres estan pendents de la confirmació.

La Fundació Sant Andreu Salut té 30 professionals sanitaris confinats, dels quals 20 són positius.