L'Hospital de Sant Andreu amplia de 27 a 44 les places destinades a pacients amb Covid-19

Sant Andreu passarà de 27 a 44 llits per pacients amb coronavirus ARXIU PARTICULAR

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa ampliarà a partir de la setmana vinent el número de places destinades a pacients amb coronavirus a causa de l'augment de malalts. Actualment compta amb 27 llits per aquest tipus de malalts. S'adequarà la segona planta amb 17 més, que també formaran part de la unitat d'aïllament.

Aquest divendres hi ha a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa 26 persones ingressades que per la simptomatologia es cosnsideren casos de coronavirus. Alguns són positius confirmats i altres estan pendents de rebre el resultat.

Durant aquest divendres no hi ha hagut cap defunció a Sant Andreu, on els últims dies hi han mort 8 persones.



Sant Andreu té en aqusests moments 23 professionals sanitaris i assistencials que han donat positiu a la prova i que estan confinats a casa. 11 més també són a casa pendents de rebre resultats o de fer el test.