Reclamen flexibilitat als organismes reguladors per validar amb rapidesa els nous productes

El director de Qualitat i Coneixement d'Althaia, Alfons Hervàs, ha demanat que els organismes competents siguin flexibles a l'hora de validar productes i materials com els que dissenyen conjuntament amb la FUB i Avinent o altres que s'estan rumiant. «Que tota aquesta creativitat i aquestes idees no quedin en un coll d'ampolla perquè hi hagi algun tràmit administratiu que no s'acabi de complir», tenint en compte que es viuen moments excepcionals, ha assegurat.

Avinent també hi aporta el seu gra de sorra. Segons la responsable de Regulatori i Recerca, Anna Cortina, l'empresa ha estat en contacte amb el departament de Salut i el ministeri de Sanitat «des del minut zero informant d'aquestes iniciatives». En aquest cas és «molt important tenir clar que tens uns procediments auditats, les llicències d'unes instal·lacions i que estàs fent servir material que està certificat». A la fi, recorda, no es tracta de fer un producte d'ús mèdic perquè sí, sinó que estigui validat i tenint en compte l'emergència d'ara.