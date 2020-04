Renfe suprimeix la circulació de trens entre Manresa i Lleida

Renfe suprimirà a partir de dilluns la circulació de trens entre Ripoll i Puigcerdà de la línia R3 i entre Manresa i Lleida de la línia R12 per "l'adequació i optimització per part d'Adif dels recursos que disposa el Centre de Control del Trànsit Centralitzat" i pel "manteniment de la infraestructura". Segons un comunicat, entre Ripoll i Puigcerdà hi haurà un servei alternatiu per carretera amb tres expedicions per sentit. El recorregut de la línia R12 entre Lleida i Cervera quedarà cobert amb els busos interurbans i entre Manresa i l'Hospitalet els viatgers poden fer servir els trens de l'R4. Paral·lelament, des d'aquest divendres Rodalies de Catalunya ha reduït al 50% la seva oferta seguint els paràmetres marcats per les autoritats.

Amb la reducció d'un 50% de l'oferta de Rodalies es reajusta el servei ferroviari a la demanda existent, que s'ha reduït pràcticament un 95% en les darreres setmanes. D'aquesta manera es mantindrà un nivell d'ocupació que no superarà un terç de la capacitat màxima, cosa que permetrà mantenir les distàncies recomanades per les autoritats sanitàries.

Des de dimecres, els trens de les R7, RG1 i RT1 no circulen. A la línia R7 la Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta d'estacions estan servides per l'R4. La RG1 comparteix recorregut amb trens de l'R11 i l'R1 i finalment els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vila-seca i Reus.

Aquestes mesures han estat adoptades en el marc de l'Estat d'Alarma decretat pel Consell de Ministres amb motiu de l'emergència sanitària per la covid-19, que obliga a una situació excepcional de mobilitat i a l'aplicació de mesures extraordinàries. Renfe desaconsella viatjar excepte que sigui per raons inajornables o d'extrema necessitat.