La Seu retransmetrà totes les celebracions de Setmana Santa per Youtube

Des de la decretació de l'estat d'alarma degut a la crisi sanitària mundial, la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa està tancada tant per a les visites turístiques com per a les celebracions litúrgiques. Tot i així, els canals en línia de la Seu són més vius que mai amb publicacions diàries per fer difusió de coneixement i per compartir l'Eucaristia de cada dia, que se celebra a porta tancada, però que s'emet al canal de Youtube de la basílica.

Els actes litúrgics propis de la Setmana Santa també es retransmetran a través del canal de la Seu de Manresa. Mossèn Joan Hakolimana, rector de la basílica, celebrarà la benedicció de Rams, totes les misses, la Passió del Senyor i la Vetlla Pasqual en solitari des de la basílica però en obert per internet perquè qui vulgui pugui unir-se espiritualment a tots els actes.

El passat 15 de març, la Comissió de la Processó de Divendres Sant va comunicar la suspensió del pregó de Setmana Santa i també la Processó que és un acte amb gran renom a la ciutat.

Horaris de totes les celebracions de Setmana Santa:

Diumenge de Rams (5 d'abril) 11.45 h: Benedicció de Rams. 12.00 h : Missa.

Dilluns, dimarts i dimecres Sant (6, 7 i 8 d'abril) 12.00 h: Missa.

Dijous Sant (9 d'abril) 21.00 h: Missa de la Cena del Senyor.

Divendres Sant (10 d'abril) 20.00 h: Passió del Senyor.

Dissabte Sant (11 d'abril): 23.30 h: Vetlla Pasqual.

Diumenge de Resurrecció (12 d'abril): 12.00 h: Missa del dia.

Podeu veure el canal de Youtube de la Seu aquí.