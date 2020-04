Vols veure com fan zumba els veïns del carrer de la Pau de Manresa des del balcó?

El confinament provocat per la crisi sanitària del coronavirus deixa escenes ciutadanes que mai abans hauríem imaginat. Des de fa més de dues setmanes, veïns es convoquen a hores concretes per aplaudir tots junts als professionals sanitaris, per ballar al ritme de la música que algú fa sonar des d'un balcó, per xerrar una estona i fins i tot per realitzar activitats esportives de forma coordinada, ara que no podem sortir de casa i els gimnasos estan tancats.

Els veïns del carrer de la Pau de Manresa en són un exemple. De dilluns a divendres, a les 5 de la tarda, surten als balcons i fan zumba, aquest estil d'exercici ballat que tant agrada a totes les generacions. Segueixen els passos d'unes noies que es col·loquen al centre de l'illa de veïns, sobre una teulada. Els caps de setmana, les classes són a les 10 de la nit. A part, cada dia a les 8 del vespre surten als balcons per aplaudir, en homenatge als serveis essencials, i aprofiten per fer sonar la música de nou i ballar durant almenys un quart d'hora més.

Aquests dies de confinament, iniciatives com aquestes trenquen la sequera de socialització que es viu amb la major part de la població tancada a casa seva i fan més suportable la situació.