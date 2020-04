Joan Llorens Busquets, metge impulsor del Centre Hospitalari, mor als 91 anys

El traumatòleg nascut a Sallent i un dels fundadors del Centre Hospitalari de Manresa Joan Llorens Busquets ha mort als 91 anys d'edat. Juntament amb els metges Tuneu, Sant i Aymerich, va ser un dels impulsors del Centre Hospitalari de la capital del Bages, centre de referència en traumatologia, i posteriorment també en altres especialitats, fins a la fusió hospitalària que va donar lloc a la Fundació Althaia. Fins als 80 anys Llorens encara exercia a la Clínica de Sant Josep, on feia algunes guàrdies d'urgències i visites.

Fill de la carnisseria Busquets de Sallent, el seu company i també metge Francesc Sant el recorda ahir com «un amic entranyable» en una època en la qual «treballàvem 14 i 15 hores al dia. Érem més a la feina que no pas amb la família». Curiosament, tant Llorens com Sant mantenen un parentesc amb el pare Claret de la població de Sallent.

Llorens va estudiar medicina a Barcelona i també va fer neurocirurgia a Estrasburg, una novetat a l'època, recordava Sant. A més a més d'atendre pacients de mútues, bàsicament d'accidents de circulació i també de treball, a final de la dècada dels 50 del segle XX es va incorporar a la Clínica de Sant Josep i a l'Hospital de Sant Andreu. Posteriorment va formar part de l'equip que va liderar la traumatologia al Centre Hospitalari, amb anomenada no tan sols a Manresa, sinó també arreu de Catalunya, equip del qual també en formaven part Tuneu, el mateix Sant i Aymerich.

Gran aficionat al futbol, jugava al filial de l'Espanyol i va tenir l'oportunitat de fitxar pel primer equip, però va optar per la medicina «per sort de tothom», va explicar ahir Sant a Regió7.