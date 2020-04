Mor Antoni Garriga Prat, antic gerent d'Elèctrica Garriga

Garriga va ser la segona generació de propietaris d'Elèctrica Garriga. Va agafar el relleu del seu pare, Antoni Garriga Coll, el febrer del 1975 i fins a l'any 1996, quan el seu fill, Toni Garriga, va assumir la presidència i gerència de l'empresa, situació que ara encara perdura de la mateixa manera. Antoni Garriga, juntament amb la seva dona, Josepa Giralt, va fer créixer i va donar a conèixer l'empresa familiar durant més de 20 anys a Manresa.

A part dels seus anys al capdavant de l'empresa familiar, Antoni Garriga també va ser president de Ràdio Club Manresa, emissora que havia fundat el seu pare juntament amb altres persones, durant els últims anys d'existència de la ràdio. També va formar part de la junta de Mútua Manresana, de la qual el seu pare també havia estat un dels fundadors, durant molts anys.

El seu fill Pere explica que, en l'àmbit cultural, Garriga també va estar vinculat amb l'organització dels Carlins, quan encara es coneixien com a Círculo Familiar Recreativo, tot i que no com a intèrpret. Tal com explica el seu fill, la seva implicació en la ciutat va fer que Garriga, que va viure a Manresa durant tota la seva vida, fos una persona molt estimada a la ciutat.