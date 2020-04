El número d'ingressats a Althaia per Covid-19 baixa en una jornada sense defuncions

Els centres assistencials que gestiona la Fundació Althaia de Manresa -l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep, tenien aquest divendres 253 persones ingressades a causadel coronavirus. És la xifra més baixa dels últims dies. N'havia arribat a tenir 284 a principis d'aquesta setmana. I també són 25 menys que no pas aquest divendres.

A aquestes dades cal afegir-hi que no hi ha hagut cap defunció aquest dissabte. Les acumulades les dues últimes setmanes són de 80 persones que han traspassat a causa del virus.

També han augmentat les altes. De les 225 acumulades que hi havia divendres s'ha passat a les 261 aquest dissabte.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, en canvi, hi ha hagut 2 morts aquest dissabte. Són els primers casos de traspàs per Covid-19 que s'han confirmat, tot i que amb anterioritat hi havia hagut 8 persones mortes amb simptomatologia i que estaven ingressades a l'esmentada unitat d'aïllament.

Hi ha 26 persones ingressades a la unitat d'aïllament del centre assistencial i sanitari de la Fundació Sant Andreu Salut. Per altra part hi ha 23 treballadors de la institució que han donat positiu per coronavirus i que fan tractament al seu domicili particular. 16 més també estan confinats pendents de fer la prova o dels resultats.