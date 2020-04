Althaia confirma la mort de 7 persones mentre continuen baixant el número d'ingressats

Les defuncions acumulades a causa del coronavirus als centres assistencials de la Fundació Althaia de Manresa ja són 87. A les últimes hores s'ha confirmat la mort de 7 persones. Si s'hi afegeixen els dos traspassos també confirmats per coronavirus de l'Hospital de Sant Andreu la xifra s'eleva a 89. Aquest dissabte no hi va haver cap traspàs a Althaia a causa de la malaltia,

A la Fundació Althaia, en canvi, han baixat per tercer dia consecutiu el número de pacients ingressats amb coronavirus confirmat. Són 249. La tendència a la baixa es produeix des de divendres passat. De 284 es va passar a 278 i aquest dissabte n'eren 253. A principis d'aquest mes hi van arribar a haver 284 pacients ingressats amb el Covid-19 . Althaia té pacients amb el virus a l'Hospital de Sant Joan de Déu, a la Clínica de Sant Josep i al Centre Hospitalari.

També augmenten gradualment les altes que es donen a pacients que han patit la infecció. Ja n'hi ha 293 d'acumulades.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa hi havia aquest diumenge 27 persones ingressades a la unitat d'aïllament , una més que no pas dissabte. A les darreres hores no hi ha hagut cap defunció.

D'altra banda a Sant Andreu hi ha 25 treballadors que han donat positiu que segueixen tractament a casa. 10 més, també confinats al seu domicili esperen el resultat del test.

Sant Andreu prepara per aquesta setmana entrant l'ampliació de llits destinats a pacients amb coronavirus. Dels 27 actuals en passarà a disposar de 44, també en una unitat d'aïllament.