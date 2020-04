Carta d'agraïment de la direcció de Sant Andreu Salut a l'equip de més de 400 professionals

La Direcció General de Sant Andreu Salut ha fet arribar avui diumenge 5 d'abril una carta als més de 400 professionals que integren la institució per mostrar la seva profunda gratitud pel paper que estan desenvolupant tots i cada un d'ells i per donar un especial missatge de suport a aquelles persones que, estant al peu del canó, han emmalaltit i s'estan recuperant del Covid-19.

El director general de la fundació, Manel Valls, que viu amb enorme preocupació l'evolució de la xifra de professionals de la institució que són baixa a causa del coronavirus o per sospita, s'ha volgut adreçar a tot l'equip per traslladar el seu agraïment, respecte i admiració.



Carta d'agraïment als professionals:

"Benvolgudes i benvolguts,

Mai hagués pensat que escriuria una carta com aquesta. M'adreço una altra vegada a vosaltres en la situació més complexa i desconcertant que ens ha tocat viure en la història recent de la nostra longeva institució, Sant Andreu Salut.

Vosaltres, juntament amb tot l'equip de la fundació, ens heu donat, i ens seguiu donant, una lliçó d'humanitat i de professionalitat. Les darreres setmanes heu estat posats a prova, en un entorn hostil, completament desconegut i de màxima pressió. I tot així, us heu mantingut al peu del canó, amb una actitud lloable, donant el millor de vosaltres i cuidant, curant i acompanyant les persones que més ho necessitaven; fins i tot anteposant la salut d'altres persones a la vostra i, per extensió, a la del vostre entorn.

No tinc prou paraules d'agraïment per tot el que heu fet els darrers dies: per com us heu sacrificat, arremangat i acompanyat els uns als altres, per com us heu solidaritzat amb els companys, i com, tots i cadascun heu donat el millor de vosaltres, allargant torns o fent hores des de casa. Ara, només us vull mostrar el meu respecte i admiració.

M'agradaria dedicar especialment unes paraules d'escalf i suport als que, havent-se posat a primera línia, heu emmalaltit. A totes i tots els que sou casos positius confirmats o esteu pendents de resultat o de fer el test, us vull acompanyar i desitjar-vos que tant vosaltres com la vostra família (si és el cas) us recupereu el més aviat possible. M'agradaria que sentíssiu l'escalf i el reconeixement de tota la gran família de Sant Andreu Salut.

Només desitjo que tot torni a la normalitat i tenir-vos a totes i tots, el nostre equip de persones extraordinàries, altre cop, sans i estalvis, al que és casa vostra: Sant Andreu Salut. Estic convençut, i ara més que mai, que amb la suma de tots i totes nosaltres,ens en sortirem.