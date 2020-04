El consell del Govern de fer servir mascaretes en dispara la demanda, però no n'hi ha

Abans del coronavirus una capsa de mascaretes de les normals amb 20 unitats costava 10,75 euros. Ara poden arribar a valdre entre 7 i 10 euros una sola mascareta. Les farmàcies asseguren, però, que no en fan negoci, sinó que són els proveïdors o els fabricants qui se'n lucren. Des que el Govern de Catalunya va afirmar divendres que era aconsellable, que no obligatori, dur màscara al carrer i sobretot per anar a comprar, les demandes s'han tornat a disparar, segons ha pogut constatar Regió7. Però no n'hi ha. Almenys a la majoria de farmàcies.

«No en tenim i ni sabem quan en tindrem. La comanda que vam fer ja hauria d'haver arribat. Quan truques et diuen que la setmana que ve. Teòricament la setmana que ve havia de ser aquesta», és la resposta de bona part de les farmàcies de les comarques centrals. En algunes de Manresa sí que se'n troben després de dies sense. La majoria de teixit, no pas quirúrgiques ni les de màxima protecció. I a un preu entre 7,80 i 8,50 euros la peça. Una farmacèutica del Bages comentava ahir a aquest diari que abans del coronavirus «se'n venien molt puntualment» a gent que tenia al·lèrgia a la pols o malalties respiratòries. Ara no hi ha manera de trobar-ne o tot és més complicat. «Les últimes que vam vendre érem pel pont de la Llum i es venien a 10 euros la unitat. Però nosaltres hi guanyàvem una misèria», afirma. «Tot anava per als proveïdors».

A la farmàcia Ros de Manresa no hi ha mascaretes. Però el cas és que des que el Govern va anunciar que, ara sí, és aconsellable portar-ne, «ens n'han demanat moltes més», explica la titular de l'establiment, Núria Ros.



Multitud d'ofertes

Un dels problemes amb què es troben és la gran quantitat d'ofertes de mascaretes que reben via, sobretot, correu. «Rebo moltes ofertes per comprar-ne, però no saps d'on venen ni saps qui és el proveïdor. Ja veus que algunes no són de refiar» i altres inflen els preus. «Fins que no he trobat una opció que m'ha semblat decent no ho he fet». Tot i així «et ve més car d'origen», comenta.

Segons Ros, el discurs del Govern sobre l'ús de les mascaretes ha canviat, però la funció és la mateixa: «Si estàs infectat, que no infectis altres persones. Hi ha molta gent que no presenta símptomes i que tot i així té coronavirus. La teoria és la mateixa», insisteix.

Segons ha pogut saber Regió7 hi ha hagut farmàcies que n'han comprat en grup, però n'han hagut d'adquirir milers. S'han de pagar a l'avançada i en alguns casos són de teixit, no pas les típiques verdes quirúrgiques i encara menys les de màxima protecció. També hi ha farmàcies que tenen llistes d'espera.

Malgrat tot, la majoria de gent que va pel carrer en té. D'on han sortit? Segons farmacèutics del Bages són casolanes o d'empreses que n'utilitzaven per a la seva feina com pintors, ferreters o fresadors. «Una altra cosa és si són fiables, igual que les que venen per internet, que a més a més són més cares», expliquen d'una farmàcia de Sant Joan de Vilatorrada, població també colpejada durament pel coronavirus

A la farmàcia Nogueras de Manresa , després de fer la corresponent cua, si es demanava mascaretes et deien que ja no n'hi havia. Tampoc guants, i que no sabien quan n'arribarien. A la farmàcia Sant Maurici de la Sagrada Família de Manresa tampoc no en tenien, ahir. Les estaven esperant, però no sabien del cert quan els arribarien. De fet, segons van explicar, ja les haurien de tenir. A altres com la del carrer Barcelona o la Buxó, sí que en dispensaven.

En una farmàcia del Bages comentaven que fins i tot els dependents s'havien hagut d'espavilar per trobar-ne. «Ens hem hagut de buscar la vida». Per atendre els clients en van trobar de màxima protecció. Un cop fora de la feina en fan servir de casolanes.

També costa de trobar alcohol. «Arriba amb comptagotes», i encara menys guants. Tampoc termòmetres. Sí que hi torna a haver gel antisèptic.



Mascaretes comissades

La Farmàcia Álvarez Saz de Berga té una carregament de mascaretes comissat al Port de Barcelona des de dijous. «El 14 de març les vaig encarregar, però des de Duanes diuen que no en les lliuraran», explica indignada la propietària, Neus Saz. En aquesta farmàcia van contactar amb un proveïdor de l'estranger per l'extrema dificultat d'aconseguir-ne amb fabricants de l'Estat. Ara no sap què ha de fer perquè li arribin a l'establiment .

Per altra banda, a la Farmàcia Vila, ubicada al carrer Major de Berga, ahir van acabar les darreres mascaretes de què disposaven. N'han venut 200 en els darrers cinc dies i asseguren que les vendes s'han incrementat des que el Govern català va aconsellar portar-ne pel carrer. Les mascaretes que tenen en aquest establiment són de roba i costen 5,95 euros, i asseguren que fer comparatives amb la situació que hi havia abans de la pandèmia és complicat perquè abans gairebé no en tenien perquè ningú en comprava.

A la Farmàcia Badia Soler, de la mateixa capital berguedana, en tenien de les més senzilles fins divendres. Les venien a 3 euros i ara estan esperant que arribin mascaretes FFP2, que protegeixen més i valen 4 euros. Un dels auxiliars de la farmàcia, Marc Montes, explica que «la producció es va corrompre des que la pandèmia va començar a estendre's a la Xina». Aquesta situació, explica, ja va causar un desequilibri en l'oferta i demanda habitual, i va afectar els preus. Ara la situació és pitjor.